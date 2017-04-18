Fransa’da referandum kutlaması yapan gruba sempazitanları saldırdı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.4.2017 10:31 Güncelleme Tarihi: 18.4.2017 11:15
Fransa’da referandum kutlaması yapan gruba PKK sempazitanları saldırdı

Fransa'nın başkenti Paris'in doğusunda yer alan Rennes şehrinde referandumdan çıkan ''i kutlayan Türklere terör örgütü sempatizanları saldırdı.

Referandum'un sonucunun açıklanmasından hemen sonra, kutlama için sokağa çıkan Türklere, 20 kişilik bir grup beyzbol sopaları ve demir çubuklarla saldırdı. Kalabalığı dağıtmak için polis biber gazı kullanırken olay sırasında bir polis de bacağından yaralandı. İki saldırgan da gözaltına alındı.



POLİS 'DUYARSIZ' DAVRANDI

sırasında Türklere ait araçların camları kırıldı. Saldırıya maruz kalan Türkler de polisin ve Fransız yetkililerin saldırı ile ilgili kendilerine yönelik duyarsız davrandığını savundu.

Olay sonrası Rennes'de yaşayan yüzlerce kişi şehirin meydanında toplanarak saldırıyı protesto etti.

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Fransa’da referandum kutlaması yapan gruba PKK sempazitanları saldırdı
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