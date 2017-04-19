Eski başkan hastaneye kaldırıldı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 19.4.2017 06:16 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 06:49
Eski başkan Bush hastaneye kaldırıldı

'nin 41. Başkanı George H.W. hastaneye kaldırıldı. Bush'un nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını bildirildi

'nin 41. Başkanı George H.W. yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hayattaki en yaşlı eski başkan olan 92 yaşındaki Bush'un sözcüsü Jim McGrath, yaptığı yazılı açıklamada, Bush'un nedeniyle tekrar hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

McGrath, Bush'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir süre hastanede gözlem altında tutulacağını belirtti.

Bush, geçen ocak ayında da solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush'un ve eski Florida Valisi Jeb Bush'un babası olan Cumhuriyetçi George H.W. Bush, 1989-1993 yıllarında görev yapmıştı.

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Eski başkan Bush hastaneye kaldırıldı
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