Esma Esad'ın İngiltere vatandaşlığından çıkarılması çağrısı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, muhalefetteki Liberal Demokrat Parti'den bazı milletvekilleri, konuyla ilgili İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'a mektup gönderdi. Mektupta Esma Esad'ın, Suriye rejiminin barbarca ve kanlı eylemlerini savunmayı sürdürmesi halinde İngiliz vatandaşlığından çıkarılması için Bakan'a çağrı yapıldığı aktarıldı. Mektuba imza atan vekillerin konuyu Paskalya tatilinin ardından çalışmalara gelecek hafta başlayacak parlamentonun gündemine taşıması bekleniyor. Londra'da doğup büyüyen Esma Esad'ın hem İngiltere hem de Suriye vatandaşlığı bulunuyor.



TIPKI KOCASI GİBİ YAPTIRIM LİSTESİNDE YER ALIYOR



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın İngiltere vatandaşlığından çıkarılması çağrısına ilişkin soruları yanıtladı.

Oturumda söz alan Muhafazakar Parti milletvekili Sarah Wollaston, Johnson'a, "Cani bir savaş suçlusunu desteklemekte Esma Esad'ın oynadığı propaganda rolü dikkate alındığında, bu davranışın İngiliz vatandaşlığıyla bağdaşmadığı mesajını net bir şekilde verebilmemiz için sayın Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ile Esma Esad'a ilişkin görüşmeleri konusunda parlamentoyu bilgilendirebilir mi?" sorusunu yöneltti.

Wollaston'ın sorusu üzerine Johnson, "Tekil vatandaşlık dosyalarını görüşmüyoruz ancak milletvekili arkadaşımın kaygılarını anlıyorum. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki Esma Esad da tıpkı kocası gibi İngiltere'nin yaptırım listesinde yer alıyor." yanıtını verdi.

Esma Esed, İngiltere'nin yaptırım listesinde Suriye bölümünde yer alan 238 isim arasında 39. sırada bulunuyor. Esma Esed listeye 26 Mart 2016'da alınmıştı.