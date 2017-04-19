Ünlü cerrah da uçak kazasında öldü

Portekiz'den Fransa'nın Marsilya şehrine doğru giderken düşen uçakta yaşamını yitiren 5 kişiden birinin, dünyaca ünlü futbolcuların cerrahı Jean-Pierre Franceschi olduğu ortaya çıktı. Önceki gün öğleden sonra Portekiz'nin Cascais bölgesinde gerçekleşen kazada yaşamını yitirenlerin 3'ünün Fransız, birinin İsviçre birinin de Portekiz vatandaşı olduğu kaydedildi. Görgü tanıkları, uçağın havada patlayarak süpermarketin yakınına düştüğünü kaydederken Franceschi'nin de kaza kurbanları arasında bulunduğunun duyurulması Fransa ve futbol dünyasında üzüntüyle karşılandı.