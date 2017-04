20 bin kişi uzaylılara karşı sigorta yaptırdı

Uzaylılara karşı korunmak amacıyla dünya genelinde 20 binden fazla kişinin sigorta yaptırdığı ortaya çıktı. İngilizce'de açılımı "unkown flying objects" yani tanımlanamayan uçan cisimler olan UFO'ların varlığı medyada ve bazı bilimsel makalelere rağmen bilimsel olarak tam olarak kanıtlanamasa da sigorta sektöründe önemli bir pazar olmaya başladı. UFO'ların kendilerini kaçırmasından korkan kişilerin yaptırdığı sigortalar arasında hayat sigortası, emlak sigortası, genel sağlık sigortası ve hatta ruh sağlığı sigortası yaptırdığı belirtiliyor.



İKİ KİŞİ 'KAÇIRILDIM' DEDİ

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Saint Lawrence Agency ise UFO'lar tarafından kaçırılmadan doğan zararlara karşı sigorta yapan en ünlü sigorta şirketi olarak biliniyor. Şirket UFO'ların insanları kaçırma tehlikesine karşı 19.95 dolar karşılığında yaşam boyu sigorta hizmeti sunuyor. Bu sigortayı yaptıran ve kendisinin UFO'lar tarafından kaçırıldığını ispatlayan kişiler ölünceye kadar her yıl 1 dolar alabiliyor. Şu anda New York'ta bulunan iki sigortalının kendilerinin kaçırıldığını iddia ederek şirketten her yıl para aldığı öne sürüldü. Shirley MacLaine ve ismi açıklanmayan bir Harvard profesörünün şirkete kendilerini uzaylıların kaçırdığına dair mektup yazdığı belirtiliyor.



YA MELEZ ÇOCUK OLURSA?

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde ise bir web sitesi "Uçan Daire Tarafından Kaçırılma Sigortası" isimli bir sigorta hizmeti verdiğini iddia ediyor. İlan ettiği web sitesine şu an ulaşılamayan ancak http://ufoinsurance.weebly. com/ isimli adreste faaliyet gösteren şirket, sigorta yaptıranlara UFO'lar tarafından kaçırıldıklarını ispat etmelerini halinde 10 milyon dolar ödemeyi taahhüt ediyor. Ayrıca poliçe uzaylıların sigortalı kişinin sağlığına zarar vermeleri, bedenine ilginç semboller çizmeleri ya da söz konusu kişinin kendilerinden melez çocuk sahibi olmasına neden olmaları durumunda 5 milyon dolar daha fazla para almasını sağlayacağını öne sürüyor. Ancak şirketin bu taahhütlerinde sağlamak konusunda ne kadar ciddi olduğu ispatlayacak yaşanmış bir vaka bulunmuyor.