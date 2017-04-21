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Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 21.4.2017 21:28 Güncelleme Tarihi: 21.4.2017 21:34
BM'den idlib uyarısı!

Birleşmiş Milletler () Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, Suriye'nin kentinde bir "felaket yaşanabileceği" ve sivillerin tehlike altında olduğu sında bulundu.

Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Pinheiro, BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'de inceleme yapan bağımsız BM panelinin bulguları konusunda bilgilendirken sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Suriye'de krizin taraflarının çıkarlarını sivillerin güvenliğinin önüne koymaya devam ettiğini ifade eden Pinheiro, bütün tarafların Halep kuşatması sırasında ve kent düşerken ihlallerde bulunduğunu belirtti.

Tahliye anlaşmalarının ardından ise on binlerce insanın 'e ve Halep'in batısına gittiğini anlatan Pinheiro, "İdlib'de ağır çekimde bir felaket yaşanacağı kanaatindeyiz ve sivillerin ciddi tehlike altında olduğundan endişe ediyoruz." dedi.

Pinheiro, Halep'in batısında terör örgütü el Nusra ve bazı radikal silahlı grupların varlığının bu bölgede ve İdlib'de çatışmaları artırabileceğine ilişkin ciddi endişe yarattığını söyledi.

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BM'den idlib uyarısı!
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