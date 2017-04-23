Almanya sokakları karıştı

Almanya'da 5 ay sonra yapılacak genel seçimler öncesinde aşırı sağcılar ile aşırı solcular arasındaki gerginlik endişe ile izleniyor. Ülkenin Köln kentinde dün aşırıcı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kongresi öncesinde alınan olağanüstü önlemlere rağmen büyük gerginlik çıktı. Kongreye katılacak 600 AfD üyesini, protesto etmek için bölgede 50 bin kadar solcu toplandı. Solcu gruplar arasında aşırı eğilimlerde olan en az bin kişi AfD üyelerine saldırdı. Güvenliği sağlamak için hazır bulunan 4 bin polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Olaylarda iki polis yaralanırken, bir polis aracı ateşe verildi. Konferans öncesinde Alman polisi Köln'de ulaşım yollarından Deutz Köprüsü ile Rheinufer Tüneli'ni kapattı ve şehir merkezinde uçuş yasağı getirdi. Çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı, tramvay, otobüs ve tren seferleri aksadı. Aşırı sağcı AfD, 2013 genel seçiminde yüzde 4,7 oy almıştı. Eylül ayında yapılacak genel seçim öncesinde yapılan son anketler ise AfD'nin yüzde 8 civarında oy alarak üçüncü parti konumuna geleceği tahminini ortaya koyuyor.