Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit!

BBC'de yer alan habere göre, iktidardaki İşçi Partisi'nin resmi yayın organı Rodong Sinmum'da yer alan yorum yazısında, Kuzey Kore ordusunun, harp filosuyla bölgeye intikal etme emri alan USS Carl Vinson uçak gemisini "tek darbede batırmaya muktedir olduğu" iddia edildi.

Yazıda, uçak gemisini vurmanın, Kuzey Kore'nin askeri gücünü kanıtlamak için "iyi bir emsal olacağı" belirtilerek, "Devrimci kuvvetlerimiz, ABD'nin nükleer güçle çalışan uçak gemisini tek bir darbeyle batırmaya hazırdır." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Pasifik Komutanlığına bağlı USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Kuzey Kore'ye nükleer girişimlerine son vermesi için uyarı olarak bölgeye sevk edilmişti. Görev grubunun hafta içinde Kore Yarımadası açıklarına ulaşması bekleniyor.