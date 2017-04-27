400 bin dolara konuşacak

Ortadoğu'daki diplomatik çabaları başarısızlıkla sonuçlanan ve bu başarısızlığı Suriye'de iç savaşın uzamasına neden olan eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009'da "şişman kediler" diyerek eleştirdiği Wall Street bankalarından Cantor Fitzgerald'ın toplantısında konuşma yapmak için 400 bin dolar alacağı bildirildi. ABD'deki CNBC televizyon kanalı Obama ile banka arasında aracılık yapan kaynağın salı günü anlaşmayı doğruladığını belirtirken, Obama'nın daha önce Demokratların son seçimdeki başkan adayı Hillary Clinton'ın Wall Street bankaları için yaptığı "pahalı" konuşmaları eleştirdiği ve bu bankalara "şişman kedi" lakabını taktığı hatırlatıldı.



İPTAL BASKILARI BAŞLADI

Personelinin üçte ikisinden fazlasını 11 Eylül saldırılarında kaybeden Cantor Fitzgerald'ın sağlık sistemiyle ilgili düzenleyeceği konferansta Obamacare ile ilgili yapacağı konuşmaya 400 bin dolar bedel biçen Obama, başta Cumhuriyetçiler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Başkan olduğu dönemde Clinton'ın 2015'te yine üç Goldman Sachs kuruluşu için yaptığı konuşmaya 225 bin dolar istemesini espirili bir şekilde eleştiren Obama, geçen yıl Beyaz Saray gazetecileri toplantısında, "Herşey yolunda giderse bu malzemeyi (kendisi) gelecek yıl Goldman Sachs için kullanacağım" demişti. ABD medyası, eleştiriler nedeniyle Obama'nın eylüldeki konferansa katılmayabileceğini yazdı.