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Berlin'de silah sesleri!
Berlin'de silah sesleri!
Giriş Tarihi: 27.4.2017
17:32
Güncelleme Tarihi: 27.4.2017
17:51
Almanya'nın başkenti Berlin'in Kreuzberg bölgesinde bir hastanede silah sesleri duyuldu. Polis ekipleri hastane çevresini güvenlik kordonuna aldı.
Hastaneden yükselen silah seslerinin polisten geldiği, olayda bir kişinin yaralandığı bildirildi.
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Berlin'de silah sesleri!
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