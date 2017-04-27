Berlin'de silah sesleri!

Giriş Tarihi: 27.4.2017 17:32 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 17:51
Berlin'de silah sesleri!

Almanya'nın başkenti Berlin'in Kreuzberg bölgesinde bir hastanede silah sesleri duyuldu. Polis ekipleri hastane çevresini güvenlik kordonuna aldı.

Hastaneden yükselen silah seslerinin polisten geldiği, olayda bir kişinin yaralandığı bildirildi.
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Berlin'de silah sesleri!
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