Kerkük'te 63 DEAŞ militanı yakalandı

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük Asayiş Sözcüsü Gassan Reşid, düzenlediği basın toplantısında, ''Kerkük'te iç göçmenlerin bulunduğu Leylan 1, Leylan 2, Nazrava ve Bava kamplarına düzenlediğimiz baskınlarda 63 DEAŞ militanını yakaladık." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın Havice ilçesi ve ona bağlı çevre bölgelerini elinde tutmasından dolayı çok sayıda sivilin Kerkük'e sığınmak zorunda kaldığını belirten Reşid, "DEAŞ örgüt üyeleri kendilerine iç göçmen görüntüsü vererek Kerkük kent merkezine sızdığını tespit ettik. Elimizdeki şüpheli listesine göre operasyon düzenleyip, militanları yakaladık." dedi.

Militanların yakalanması konusunda gerek kamplardaki iç göçmenler gerekse vatandaşlardan önemli destek aldıklarını dile getiren Reşid,'' Özellikle kamplardaki baskınlarda göçmenlerin ihbarları oldukça önemliydi. DEAŞ militanlarının kontrolündeki bölgelerden gelen göçmenlerin şahitlik yapması ve ihbarda bulunması bizim için önemli bir yönlendirme aracı olmuştur.'' diye konuştu.



