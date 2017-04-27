Londra'da terör alarmı verildi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Whitehall yolunda, İngiltere Başbakanı Theresa May'in konutuna ve bakanlıklara giden yolun polis tarafından trafiğe kapatıldığı bildirildi.

İngiliz polisi Londra'da Başbakanlık binası yakınında "silahlı" bir kişiyi gözaltına aldı.

Polisten yapılan açıklamada, başbakanlık ofisi "10 Numara"nın bulunduğu Downing Street ile İngiliz parlamento binası arasında bir noktada silahlı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis açıklamasında silahın niteliği hakkında ayrıntı bulunmazken, İngiliz basınında yer alan görgü tanığı ifadelerinde, olay yerinde iki bıçak görüldüğü belirtildi.

Gözaltına alınan kişinin 20'li yaşlarında bir erkek olduğu belirtiliyor. Şüpheli bir süre bölgede tutulurken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma başlattı.

Londra'da 22 Mart'ta ülke siyasetinin merkezi konumundaki, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde düzenlenen terör saldırısında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, 52 yaşındaki saldırgan vurularak öldürülmüştü. Saldırıda ölenlerden biri İngiliz parlamentosunun kapısında görevli bir polis memuruydu.

SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜSTLENMİŞTİ.

İngiltere'de terör tehdit seviyesi en üstün bir altındaki seviye olan "ciddi" kademesinde tutulurken, özellikle İngiliz parlamentosu, bakanlıkla ve başbakanlığın bulunduğu Westminster bölgesinde silahlı polislerin sayısı artırılmıştı.