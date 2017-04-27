NATO'dan Türkiye açıklaması

Malta'nın başkenti Valletta'da yapılan AB Savunma Bakanları toplantısına katılan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'de, dün emniyet teşkilatından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bini aşkın polisin açığa alınmasıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, "Başarısız darbe girişimine maruz kalan Türkiye'nin kendini savunma ve bunun arkasındaki kişileri bulma hakkı var ama bu hukukun üstünlüğüne saygı içinde olmalı." ifadesini kullandı.

''ASKERİ GÜÇ BAKIMINDAN ABD'NİN HEMEN ARDINDA''



İttifak içinde Türkiye'nin askeri güç bakımından ABD'nin hemen ardından ikinci sırada geldiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Türkiye kilit ortağımız. Bu pek çok nedenden ötürü böyle, gerek jeostratejik gerek her türlü şiddeti gözlemlediğimiz Irak ve Suriye ile sınırı olması gerekse Karadeniz'de Rusya'ya yakınlığıyla. Türkiye pek çok terör saldırısına maruz kaldı. Başka bir müttefik bu kadarına maruz kalmadı." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Malta'daki temaslarının ardından İtalya'nın başkenti Roma'da Başbakan Paolo Gentiloni ile görüşecek.