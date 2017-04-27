Şam'da büyük patlama!

Suriye medyasının aktardığına göre, Şam Havaalanı yakınlarında, büyük bir yangını tetikleyen birden fazla patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi. Fakat henüz doğrulanamayan bilgilere göre, patlamaya bir hava saldırısı sebep olmuş olabilir.

İSRAİL TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLABİLİR



Suriye hükümeti ve müttefiki Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnanlı al-Manar televizyonu patlamanın nedeninin İsrail hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmiş bir saldırı olabileceğini açıkladı.

İsrail'in Şam'daki havalimanına yönelik hava saldırıları gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulan İsrail ordusu sözcüsü, "Bu haberler hakkında yorum yapamayız" dedi.

'KIRMIZI ÇİZGİ' OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ



Şam bölgesinde iki üst düzey muhalif kaynak, havalimanının olduğu başkentin doğu bölgesindeki gözlemcilerinden edindikleri bilgilere göre İran destekli milislere ait bir cephaneye beş saldırının gerçekleştiğini söylediler.

İsrailli yetkililer daha önceki saldırılar için, Hizbullah'a ileri seviye silah aktarımını sebep göstermiş ve bunu bir "kırmızı çizgi" olarak ilan etmişlerdi.

Suriye hükümeti yanlısı medya ve Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü bugün erken saatlerde havalimanı yakınlarında büyük bir patlama olduğunu söylerken, Şam'ın merkezinde yaşayan bir kişi de patlamanın kendisini uykudan uyandırdığını belirtti.