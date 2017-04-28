'den açıklaması

Giriş Tarihi: 28.4.2017 04:55 Güncelleme Tarihi: 28.4.2017 05:59
Birleşmiş Milletler'den Makedonya açıklaması

(BM), Meclisi Başkanlığı seçimi sonrası bazı vekillerin rehin alınıp darbedilmesine ilişkin, demokratik kurumlara ve halkın seçilmiş temsilcilerine yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, meclisinde yaşanan olayları büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek itidal çağrısında bulundu.

Dujarric, "Demokratik kurumlara ve halkın seçilmiş temsilcilerine yönelik şiddet kabul edilemez. Bütün siyasi güçlere anlaşmazlıkları anayasaya bağlı kalarak demokratik yollarla çözmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Makedonya'nın resmi haber ajansı MIA, olayların ardından aralarında milletvekili ve basın mensuplarının da bulunduğu 42 kişinin tıbbi yardım için hastanelere başvurduğunu duyurmuştu.

MAKEDONYA’DA MECLİSE BASKIN

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Birleşmiş Milletler'den Makedonya açıklaması
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