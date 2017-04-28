Etiyopya'da 7,7 milyon kişi gıda yardımına muhtaç

Ülkenin resmi haber ajansı ENA'ya açıklamalarda bulunan Ulusal Afet Risk Yönetimi Komisyonu Sözcüsü Abebe Zewdie, Oromo, Amhara ile Güney Ulusları ve Halkları eyaletlerinin bazı bölgelerinde ciddi su kıtlığı yaşandığını, hasatlarda düşüş olduğunu söyledi.

Acil olarak 432 bin ton gıdaya ihtiyaç olduğunu belirten Zewdie, yardıma muhtaç kişi sayısının ise 5,6 milyondan 7,7 milyona yükseldiğini duyurdu.

Önceki haftalarda Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) ile ortak açıklama yapan komisyon, ülkede ikinci hasat mevsiminde çok az yağış beklendiği belirterek, gelecek aylarda ülkede salgın hastalıkların ortaya çıkmasından korkulduğunu kaydetmişti. Ayrıca bu sebeple 4,4 milyon kişinin ise tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymasından endişe edildiği aktarılmıştı.

Afet Risk Yönetimi Komisyonu Başkanı Mitiku Kassa da yaptığı açıklamada, ülkenin acil durumlara müdahale etmek için 1 milyar dolarlık talepte bulunduğunu ancak bu miktarın büyük oranda karşılanmadığını dile getirmişti.

Etiyopya son 48 yılın en kötüsü olarak anılan kuraklıktan en çok etkilenen Doğu Afrika ülkelerinden biri olarak biliniyor.