Yunan Bakan'dan flaş Türkiye açıklaması!

Yunanistan ve Türkiye arasında herhangi bir gerginliğin iki halk için de zarar anlamına geldiğini belirten Katrougalos, "Türkiye ile Ege'de bir gerginliğin tırmandırılmasına Yunanistan taraf olmayacak" ifadesini kullandı.

''BÜYÜK HATA OLUR''

Katrougalos, Türkiye ve AB arasında ilişkileri "bilek güreşine" benzeterek, bazı Avrupa ülkelerinde Türkiye ile ilişkilerin iç siyaset maksatlı kullanıldığı yorumunda bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) Türkiye'ye yönelik aldığı "siyasi denetim" kararını anımsatan Katrougalos, "Müzakerelerinin durdurulması sadece Türkiye için değil, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgedeki istikrar açısından da büyük bir hata olur." diye konuştu.