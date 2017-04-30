AB’den ilişkileri onarma hamlesi

Brexit müzakerelerini görüşmek için Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili de flaş bir karara imza attı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 25 Mayıs'ta Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme kararı aldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecilere yaptığı açıklamada Tusk ve Juncker'in Türkiye ile bozulan ilişkileri onarmanın yollarını arayacağını söyledi. Merkel, "Donald Tusk, NATO zirvesi sırasında, mümkün olursa Jean- Claude Juncker ile beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye çalışacağını ve öncesinde bize danışacağını söyledi, bundan memnuniyet duydum" dedi.