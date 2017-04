İngiltere’de Üçüncü Dünya Savaşı hazırlığı

ABD ve Rusya'daki savaş sığınak larına rağbet her geçen artarken benzer bir akım da İngiltere 'de başladı. Başta ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer gerilime dikkat çeken İngiliz basını, olası bir Üçüncü Dünya Savaşı 'na karşı da okuyucularına ülkedeki sığınakları bildirmeye başladı. Express gazetesinin internet sitesinde İngiltere genelindeki savaş sığınaklarının haritaları yayımlandı.Haberde İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan yeraltı sığınaklarından en geniş ve en derin olan 8 tanesinin başkent Londra'da olduğu kaydedildi. Chancery Lane, Belsize Park, Camden Town, Goodge Street, Clapham North, Clapham Common, Clapham South ve Stockwell. bölgelerindeki bu sığınakların genişliğinin 5 metre çapında olduğu ve uzunluklarının da 360 metreyi bulduğu belirtildi. Her bir sığınağın 10 bin kişi sığabilecek kapasitede olduğu vurgulanan haberde söz konusu sığınaklardan 5'inin Londra'ya yönelik bombardımanın çok arttığı 1944'te halka açıldığı hatırlatıldı. Express gazetesi söz konusu tünellerin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra askeri yığınaklar, iletişim merkezleri, müze ve otel gibi kullanıldığı ancak şimdilerde hepsinin girişinin kilitli olduğunu yazdı. Kısa bir süre önce Rusya'da hükümete bağlı televizyon kanalı NTV, halka Batı ile nükleer savaşın her an çıkabileceğini ve "Olası bir savaşa hazır mısınız? Eğer bir gün size en yakın bomba sığınağının nerede olduğunu öğrenmeniz gerekirse, o gün bugün. Kendinize en yakın sığınakların yerini bilin" uyarısı yapılmıştı.ABD merkezli National Interest dergisindeki makalede ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Rusya ve Çin'e karşı mücadele planı hazırladığı ileri sürüldü. Eski Pentagon çalışanı ve şimdilerde düşünce kuruluşu Lexington Enstitüsü Başkan Yardımcısı olan Daniel Goure'nin kaleme aldığı makalede ABD'nin üstünlüğünü sağlamak için Çin ve Rusya ile mücadele etmek üzere askeri projelerde yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.