'de tersanede kazası

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 1.5.2017 15:47
Güney Kore'de tersanede vinç kazası

'de bir tersanedeki vincin devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

li teknoloji ve ağır sanayi firması 'dan yapılan açıklamada, Geoje adasında bulunan firmaya ait tersanede 32 ton ağırlığındaki vincin başka bir le çarpışması sonucu tersanedeki bir geminin üzerine düştüğü bildirildi.

Kazada 6 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı, 22 işçinin de yaralı kurtarıldığı kaydedildi.

Kaza olduğu sırada tersanede 15 bin işçinin çalıştığının aktarıldığı açıklamada, enkaz altında kalan işçiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Samsung'un dünyanın en büyük üçüncü gemi imalatçısı olduğu belirtildi.

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Güney Kore'de tersanede vinç kazası
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