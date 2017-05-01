Merkel’den “Yemen’de bombardımanlar dursun” çağrısı

Yemen sorunun çözümü konusunda "Biz Birleşmiş Milletler tarafından yürütülecek diplomatik bir çözümü savunuyoruz" diyen Merkel, "Bu anlaşmazlığın giderilmesinde askeri bir çözümün olacağına inanmıyoruz" dedi.

Halihazırda yoksul olan Yemen'de daha fazla insanın sıkıntıya düşmesinin önlenmesi gerektiğini kaydeden Merkel, Almanya'nın Yemen'deki iç savaşın sona erdirilmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, ancak her şeyin BM çatısı altında olması gerektiğini söyledi.

ALMANYA, SUUDİ ASKERLERİNİ EĞİTECEK

Merkel'in temasları sırasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanında askeri alanda da işbirliği kararı alındı. Basına yansıyan haberlere göre, Alman ordusu Suudi Arabistan askerlerini Almanya'da eğitecek. Anlaşma çerçevesinde sınır muhafızları, demiryolu ve hava güvenliği konularında da Almanya Suudi Arabistan'a askeri açıdan eğitim desteği verecek.