’den “’de bombardımanlar dursun” çağrısı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 1.5.2017 11:50
Merkel’den “Yemen’de bombardımanlar dursun” çağrısı

Resmi temaslarda bulunmak üzere ’a giden Başbakanı Angela , ’de bombardımanların durdurulması çağrısında bulundu.

sorunun çözümü konusunda "Biz tarafından yürütülecek diplomatik bir çözümü savunuyoruz" diyen , "Bu anlaşmazlığın giderilmesinde askeri bir çözümün olacağına inanmıyoruz" dedi.

Halihazırda yoksul olan Yemen'de daha fazla insanın sıkıntıya düşmesinin önlenmesi gerektiğini kaydeden Merkel, 'nın Yemen'deki iç savaşın sona erdirilmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, ancak her şeyin BM çatısı altında olması gerektiğini söyledi.

ALMANYA, SUUDİ ASKERLERİNİ EĞİTECEK

Merkel'in temasları sırasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanında askeri alanda da işbirliği kararı alındı. Basına yansıyan haberlere göre, Alman ordusu askerlerini Almanya'da eğitecek. Anlaşma çerçevesinde sınır muhafızları, demiryolu ve hava güvenliği konularında da Almanya Suudi Arabistan'a askeri açıdan eğitim desteği verecek.

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Merkel’den “Yemen’de bombardımanlar dursun” çağrısı
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