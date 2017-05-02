'da görüşmeleri yarın yeniden başlayacak

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 2.5.2017 12:05
Astana'da Suriye görüşmeleri yarın yeniden başlayacak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, yarın 'da başlayıp iki gün sürecek konulu dördüncü toplantıya tüm tarafların katılacağını bildirdi.

Bakanlık Basın Sözcüsü Anuar Jaynakov yaptığı açıklamada, "'daki uluslararası görüşmelerine Muhammed Alluş'un başkanlığındaki Suriye silahlı muhalefet temsilcilerinin de aralarında bulunduğu tüm taraflar katılacağını onayladı." dedi.

Jaynakov, garantör ülkeler ve Birlemiş Milletler (BM) heyetlerinin Astana'ya gelmeye başladığı bilgisini vererek, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da toplantıya katılacağını onayladığını ifade etti.

Ayrıca Jaynakov, 3-4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek üst düzey toplantı öncesi bugün garantör ülkeler arasında teknik görüşmeler yapılacağını sözlerine ekledi.

Astana'da 14-15 Mart'ta yapılan Suriye toplantısına , ve 'ın yanı sıra BM, , ve Suriye hükümetlerinin temsilcileri katılmıştı.

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Astana'da Suriye görüşmeleri yarın yeniden başlayacak
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