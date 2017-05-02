Suriye-Irak sınırında mülteci kampına saldırdı: En az 30 ölü

Giriş Tarihi: 2.5.2017 16:05 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 16:46
DEAŞ Suriye-Irak sınırında mülteci kampına saldırdı: En az 30 ölü

'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke sınır bölgesinde bulunan bir mülteci kampına yaptığı da, sivillerin de aralarında olduğu 30 kişinin hayatını kaybettiği' bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hayatını kaybedenler arasında 21 sivil olduğunu, 30 kişinin de yaralandığını duyurdu. Suriye resmi haber ajansı Sana ise, en az 30 sivilin öldüğünü, 34'ünün de yaralandığı aktardı.

EN AZ BEŞ İNTİHAR BOMBACISI KENDİNİ PATLATTI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden, Rami Abdül Rahman, "Haseke'de Iraklı mülteciler ve yerinden edilmiş Suriyelilerin yaşadığı kampın içinde ve dışında en az beş kendilerini patlattı" dedi.

Haseke yakınlarında gerçekleşen sonrası bölgede 'le mücadele eden ve Kürt ve Arap savaşçılardan oluşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ile ağır çatışmalar yaşandı.

Hayatını kaybedenler arasında bu militanların da olduğu belirtildi.(BBC Türkçe)

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DEAŞ Suriye-Irak sınırında mülteci kampına saldırdı: En az 30 ölü
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