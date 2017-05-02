DEAŞ Suriye-Irak sınırında mülteci kampına saldırdı: En az 30 ölü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hayatını kaybedenler arasında 21 sivil olduğunu, 30 kişinin de yaralandığını duyurdu. Suriye resmi haber ajansı Sana ise, en az 30 sivilin öldüğünü, 34'ünün de yaralandığı aktardı.

EN AZ BEŞ İNTİHAR BOMBACISI KENDİNİ PATLATTI



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden, Rami Abdül Rahman, "Haseke'de Iraklı mülteciler ve yerinden edilmiş Suriyelilerin yaşadığı kampın içinde ve dışında en az beş intihar bombacısı kendilerini patlattı" dedi.

Haseke yakınlarında gerçekleşen saldırı sonrası bölgede DEAŞ'le mücadele eden ve Kürt ve Arap savaşçılardan oluşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ile ağır çatışmalar yaşandı.

Hayatını kaybedenler arasında bu militanların da olduğu belirtildi.(BBC Türkçe)