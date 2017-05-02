‘Dünyanın en güçlü pozisyonlarından biri Türkiye’nin olacak’

NATO'dan Türkiye'ye destek gelmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman basınına "NATO, kuşkusuz Türkiye olmadan zayıf olur" açıklamasını yapmıştı. Bu kez NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı emekli Orgeneral Wesley Clark, Türkiye hakkında konuştu. Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'ye katılmak üzere Türkiye'ye gelen Clark, Anadolu Ajansı'na mülakat verdi.



'İYİ İŞ ÇIKARIYORSUNUZ'

Clark, Türkiye'nin, Avrupa ve Asya'daki konumu, su yolları, olağanüstü kültürü ve harika mirasıyla gelecekte dünyadaki en güçlü pozisyonlardan birine sahip olacağını belirterek, "Fakat bu aynı zamanda Türkiye'nin heyecan verici ve zorluklarla dolu sınamalarla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor" dedi. Suriye krizinde çözüm için adım adım hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Clark, sivil kayıplarına neden olmayacak şekilde terör örgütü DEAŞ ile mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti. Krizlerin yaşandığı Ortadoğu coğrafyasında Türkiye'nin konumunu da değerlendiren Clark, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve bundan çok memnun kaldıklarını, Türk hükümetinin oldukça iyi bir iş çıkararak tüm mültecilere baktığını vurguladı. Musul'un kurtarılmasının biraz zaman alacağını ifade eden Clark, "Musul kurtarıldığında Rakka'ya hareket edilecek ve DEAŞ bölgesel üssünü kaybetmiş olacak" diye konuştu. Bunun DEAŞ'ın sonu olmadığını vurgulayan Clark, insanların, görüşlerini şiddet yoluyla savunmak istediklerimüddetçe DEAŞ gibi örgütlerin kucağına düşeceğine işaret etti.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kosova, Afganistan ve Akdeniz'de NATO'ya merkezi önemde katkı sağladığını ve NATO için önemli bir ülke olduğunu belirtmişti.