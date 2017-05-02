Japonlar marketin çatısına köy kurdu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, nüfus yoğunluğu ve kalabalığa karşı üretilen yaratıcı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Nüfusu 14 milyonu bulan şehirdeki bir süpermarketin çatısına 17 adet villa inşa edildi. Villalar, süpermarketin hemen yanında gökyüzüne uzanan ve bin 222 daireden oluşan Tomihisa Cross kulesiyle aynı sitenin, daha lüks konutlar isteyen müşterileri için tasarlandı. Her evin önünde bulunan minik yeşil alanları ve sınırlı alanı etkili kullandıran çevre düzeniyle dikkat çeken evlerin güvenliği de son derece sıkı. Gazetecilerin girişine izin verilmeyen site ancak gökyüzünden görüntülenerek internet sitelerine haber oldu.