Türbülans dehşeti

Rusya'nın başkenti Moskova'dan Tayland'ın başkenti Bangkok'a hareket eden Aeroflot Havayolları'na ait uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Rus haber ajansı Sputnik'e göre, dün Moskova'dan Bangkok'a hareket eden Su270 sefer sayılı ve 313 yolcusu bulunan Rus Aeroflot Havayolları'na ait uçak, inişten 40 dakika önce şiddetli türbülansa girdi. Rusya'nın Tayland Büyükelçiliği Danışmanlık Departmanı Başkanı Sergey Sosnov, olayda 24'ü Rus, 27 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralananların koridorda yürüyen ya da emniyet kemeri bağlı olmayan yolculardan oluştuğu belirtildi.



KEMER FAKTÖRÜ

Kaza, emniyet kemerinin ve uçuş kurallarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Türbülans sırasında uçakta çekilen görüntüler, türbülansın şiddetini ortaya koyarken, Boeing 777 tipi uçağın yüzlerce metre türbülanstan çıkamadığı görülüyor. Görüntülerde türbülans anında dolap kapaklarının açıldığı, tüm el bagajlarıyla uçak malzemelerinin etrafa saçıldığı görülüyor. Uçağın Bangkok'a iniş yapmasının ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların 14'ünün hastanede tedavi gördüğü, 11'inin ise taburcu edildiği belirtildi. Açıklamaya göre kırık, morluk gibi yaraları olan hastalardan bazıları da ameliyat edilebilir.