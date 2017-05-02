Venezuela lideri Nicolas Maduro'dan yeni meclis ve anayasa hamlesi

Başkent Caracas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında konuşan Nicolas Maduro "İç savaş istemiyorum" dedi, sıradan vatandaşlardan oluşacak yeni yasama organının Ulusal Meclis'in yerini alacağını söyledi.

Venezuela'da Ulusal Meclis halen sosyalist Maduro'nun muhaliflerinin kontrolünde.



MUHALEFET REDDETTİ

Maduro son çağrısını sırasında yaptığı konuşmada, yeni Meclis'in oluşturulması ile ülkedeki siyasi krizin son bulacağını söyledi, böylece muhaliflerin ülkeyi tehdit etmelerinin önüne geçileceğini söyledi.

Muhalif lider Henrique Capriles ise Maduro'nun çağrısını reddetti. Henrique Capriles, yeni yasama organı ile halkın aldatılmaya çalışıldığını belirtti.

Venezuela'da Maduro'nun destekçileri ve karşıtları yaklaşık bir aydır karşılıklı gösteriler düzenliyor. Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 28 kişi ölmüştü.

MECLİS MADURO'NUN İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Ulusal Meclis, özellikle ekonomik sıkıntıların artması sonrası Maduro'ya istifa çağrısında bulunmuştu. Venezuela halen dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerden. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre ülkede bu yıl enflasyon yüzde 720'yi bulabilir.

Nicolas Maduro ise dünden geçerli olmak üzere ülkede asgari ücretin yüzde 60 artırılması için talimat vermişti. Daha önce Papa Francesco, Venezuela'da taraflar arasında arabuluculuk yapmayı önermiş ancak muhalifler bu teklifi reddetmişti.

Muhalifler Maduro'yu ülkede "diktatörlük kurmakla" suçluyor, ekonomik krizin sorumlusunun da hükümet olduğunu vurguluyor.