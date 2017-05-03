"Irak'ın 107 milyar dolar borcu var"

Necib yaptığı açıklamada, "Irak Maliye Bakanlığı tarafından komisyonumuza verilen bilgilere göre, 2016 yılının son ayına kadar toplamda biriken borç 107 milyar civarında. Ödenemeyen borçlar her geçen gün birikmeye devam ediyor." dedi.

Irak'ın borçlarının üç kısma ayrıldığını aktaran Necib, mevcut borcun yaklaşık yarısının Baas rejiminden kaldığını belirtti.

"Saddam Hüseyin'in Irak'a bıraktığı toplam borcun yaklaşık 55 milyar dolar olduğunu söyleyebiliriz." diyen Necib, Irak devrik liderinden kalan borçların silah sözleşmeleri, Kuveyt ve diğer ülkelerle girilen savaşlardan kaynaklandığını dile getirdi.

DEAŞ'IN ORTAYA ÇIKMASIYLA BORÇLANMA ARTTI

Maliye Komisyonu Üyesi Necib, borçların ikinci ve üçüncü kısmının başlangıcı olarak 2004 yılını işaret etti ve terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasıyla borçlanmanın arttığını söyledi.

Necib, "İkinci borç, 2004 yılından sonra hükümetin giderlerini karşılamak için çeşitli ülkelerden aldığı paradır. Bunların başında Uluslararası Para Fonu, Japonya ve diğer ülkeler yer alıyor. Üçüncü kısım ise hükümetin iç borçlarıdır." diye konuştu.

MEMUR MAAŞLARI DÜNYA BANKASI'NDAN ALINAN BORÇLA ÖDENİYOR

Ülkenin mali durumunun DEAŞ ile mücadeleden dolayı çok iyi olmadığını dile getiren Necib, "Irak merkezi hükümeti son iki yıldır Dünya Bankasından temin ettiği borçla maaşları ödüyor. Bu borç olmasaydı, memur maaşlarını bile ödeyemezdi." dedi.

DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Savunma Bakanlığının birçok silah sözleşmesine imza attığını hatırlatan Necib, "Irak Savunma Bakanlığı tarafından silah sözleşmeleri için harcanan paranın soruşturulmasını istedik ancak henüz buna ilişkin herhangi bir dosya önümüze konulmadı." bilgisini verdi.