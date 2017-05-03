konvoyuna saldırı

Giriş Tarihi: 3.5.2017 07:54 Güncelleme Tarihi: 3.5.2017 07:55
NATO konvoyuna saldırı

'da ABD elçiliği yakınında intihar saldırısı oldu.

Kabil'de saldırıda konvoyunun hedef alındığı belirtiliyor.
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NATO konvoyuna saldırı
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