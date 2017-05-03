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NATO konvoyuna saldırı
NATO
konvoyuna saldırı
Giriş Tarihi: 3.5.2017
07:54
Güncelleme Tarihi: 3.5.2017
07:55
Afganistan
'da ABD elçiliği yakınında intihar saldırısı oldu.
Kabil'de saldırıda
NATO
konvoyunun hedef alındığı belirtiliyor.
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