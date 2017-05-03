iflas başvurusunda bulunacak

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 3.5.2017 21:42
Porto Riko iflas başvurusunda bulunacak

Dış işlerinde 'ye bağlı olan özerk Karayip adası , yaklaşık 73 milyar dolarlık kamu borcunu ödemeyediği için iflas bayrağını çekmeye hazırlanıyor.

Uzun süredir borç krizinden çıkamayan 'nun Valisi Ricardo Rossello, adanın kreditörlerle yapılan müzakerelerde başarı sağlanamadığından ötürü federal iflas mahkemesine başvuracağını açıkladı.

İç işlerinde bağımsız olmasına karşın toprağı statüsüne sahip olan Porto Riko, başvurunun kabul edilmesi durumunda diğer Amerikan eyaletleri ve kentlerinden farklı bir iflas sürecine tabi tutulacak.

ABD yönetimi tarafından adadaki borç krizine yönelik olarak geçen yıl çıkarılan "Porto Riko Denetim, Yönetim ve Ekonomik İstikrar Yasası" (PROMESA) çerçevesinde borç yapılandırmasına gidebilecek Porto Riko hükümeti, böylece kreditörlerinden borçlarının hafifletilmesini talep edebilecek.

Ada, eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan bu yasa sayesinde borçlarının bir bölümünü, geçen yılın temmuz ayından bu yana dondurmuştu.

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Porto Riko iflas başvurusunda bulunacak
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