UNESCO'dan 'işgalci güç İsrail' kararı

UNESCO Yönetim Kurulunun 201. Genel Kurulu Paris'te toplandı.

Toplantıda Sudan, Katar, Umman, Fas, Lübnan, Mısır ve Cezayir tarafından hazırlanan "İşgal edilmiş Filistin" karar tasarısı görüşülerek oylandı.

Kudüs'ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler için kutsal bir kent olduğunun ifade edildiği tasarıda, "İşgalci güç İsrail" tarafından Kutsal şehir Kudüs'ün yapısını ve statüsünü değiştirmeye yönelik alınan her türlü önlemin, adli veya idari uygulamanın geçersiz sayılması ve iptal edilmesi istendi.

Tasarıda, Kudüs'te uluslararası hukuka aykırı olarak üst aramayı, tünel kazmayı, eski şehir başta olmak üzere, Doğu Kudüs'te inşaat projelerini devam ettirdiği belirtilen İsrail'in, UNESCO ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olarak sürdürdüğü bu uygulamalara son vermesi talep edildi.

Gazze'deki ablukanın devam ettiği, okulların ve eğitim merkezlerinin inşasında sorunlarla karşılaşıldığı, bölgeye giriş ve çıkışlarda uygulanan kontrollerin devam ettiği ve bunun kabul edilemez olduğunun belirtildiği tasarıda, UNESCO Genel Sekreterine konuyla ilgili bir toplantı düzenlemesi ve UNESCO'nun Gazze'deki temsilciliğinin yeniden açılması çağrısı yapıldı.

Tasarıya ilişkin yapılan oylamada aralarında Brezilya, Çin, Rusya ve İsveç'in aralarında olduğu 22 ülke kabul oyu verirken, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'nın da yer aldığı 10 ülke ret oyu kullandı. Oylamada Fransa, Japonya, İspanya ve Arjantin'in aralarında olduğu 23 ülke çekimser kalırken, Sırbistan, Türkmenistan ve Nepal oylamaya katılmadı.

UNESCO tarafından geçen ekim ayında kabul edilen bir kararda da "İsrailli işgalci yetkililerin ve iskan edilen yerlere yerleştirilen grupların, Doğu Kudüs'teki eski şehirde, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgedeki yasa dışı arkeolojik çalışmalarından derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer verilmişti.