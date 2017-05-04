Erdoğan'ın YPG sorusuna Putin ne yanıt verdi?

A haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi dönüşü uçakta yaptığı açıklamaları aktardı.

RUS ASKERLERİNİN YPG İLE NÖBETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi dönüşü yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları kaydetti:

Putin, 'PKK-PYD'ye silah verilemez' dedi.

Putin Kürt devletine olumlu bakmıyor. Bu Türkiye'yi rahatsız eder diyor.

Rus askerlerinin PYD militanlarıyla çekilmiş fotoğraflarını Putin'e takdim ettik, inceleyeceğini söyledi. Bundan sonraki süreç Putin'e kalmıştır. Bu kareler Afrin'de çekilmiş kareler.

Erdoğan Putin görüşmesinin ardından önemli açıklama

ÇATIŞMAZLIK BÖLGESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de kurulacak çatışmazlık bölgesine ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

Temennimiz 4 bölgede çatışmazlık alanının oluşturulması. Suriye'deki sürecin terör örgütlerinden arındırılarak devam etmesi süreç hızlanabilir.

Muhalifler müzakereden çekilmedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Türkiye'yi ana muhalefet yoksunu bir ülke haline getiriyor" sözleriyle eleştirdi.

AK PARTİ'YE DÖNÜŞ

Uçakta konuşulan başlıklar arasında Erdoğan'ın 33 ay aranın ardından AK Parti'ye dönüşü de vardı. "Görev tevdi edilirse neler yapılacağını orada dillendireceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu gerçek ki böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz. Böyle gelmiş böyle gitmez" ifadelerini kullandı.