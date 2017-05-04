İngiliz ailesinden emeklilik duyurusu

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.5.2017 13:53 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 13:54
İngiliz Kraliyet ailesinden emeklilik duyurusu

Kraliçesi 2’inci Elizabeth’in eşi 95 yaşındaki Prens Philip’in bu yıl sonbaharda emekli olacağı ve kamu görevlerinden çekileceği açıklandı.

'ndan yapılan açıklamada, Dükü Prens Philip'in sorumlu olduğu görevlerden çekileceği açıklandı

Edinburgh Dükü'nin bu kararının Kraliçe 2'inci Elizabeth ile desteğine karar verildiği belirtildi.

Prens Philip halen ülke genelinde 780 organizasyon, vakıf veya derneğin başkanlığını veya üyeliğini yürütüyor.

Diğer yandan bu sabah erken saatlerde de İngiliz basını Buckingham Sarayı'nda gece yarısı olağanüstü bir gelişmenin yaşandığını yazmıştı.

Dün sabah karşı 3'te Buckigham Sarayı'daki en üst düzey yetkililerin acil toplantıya çağrıldığını yazan gazeteleri toplantının nedenini Prens Philip'in sağlığı ile ilgili olduğu yolunda olduğunu aktarmıştı. Ancak bu haber bir süre sonra yalanlandı.

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İngiliz Kraliyet ailesinden emeklilik duyurusu
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