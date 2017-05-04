'da "a ihanet" suçundan yeni yargılamalar

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.5.2017 17:21
Tayland'da krala ihanet suçundan yeni yargılamalar

'da cunta yönetimi, altı kişiyi daha "a ihanet" suçundan mahkemeye verdi.

İnsan Hakları Avukatları Derneğinden yapılan açıklamada, biri avukat altı kişinin, ülkede eleştirilere konu olan "a ihanet" ile suçlandığını bildirdi.

Zanlıların cumartesi günü askerler tarafından gözaltına alındığı, çarşamba günü mahkemeye sevk edilene kadar kendilerinden haber alınamadığı kaydedildi.

Tayland'da kraliyet ailesine yönelik her tür eleştiriyi kapsayan "krala ihanet" yasasının muhalifleri susturmak üzere kullanılması ifade özgürlüğü savunucuları tarafından eleştiriliyor.

Ülkede 2014 yılındaki askeri darbeden yana 100'den fazla kişi bu suç kapsamında yargılanmıştı.

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Tayland'da "krala ihanet" suçundan yeni yargılamalar
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