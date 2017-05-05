’in yeni yolcu uçağı C919 ilk uçuşunu yaptı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 5.5.2017 10:37
Çin’in yeni yolcu uçağı C919 ilk uçuşunu yaptı

li üreticisi COMAC tarafından tasarlanan tek koridorlu yolcu uçağı C919, ilk uçuşunu Şanghay Pudong Havalimanı’ndan başarıyla gerçekleştirdi. Üç yıl sürecek test ve sertifikasyon çalışmalarının ardından 158 koltuklu C919 2020’den itibaren yolcu taşımaya başlayacak.

- ortaklığında üretilen CFM International Leap-1C motorlarına sahip , ilk uçuşunda 3 bin 300 metreye yükseldi; temel kumanda sistemleri test edildi. Yerel saatle 14.00'te havalanan C919'un test ekibinde Kaptan Pilot Cai Jun, İkinci Pilot Wuxi ve Uçuş Mühendisleri Qian Jun, Zhang Da Wei ve Ma Fei görev yaptı.

Boeing 737, Airbus A320 ile bölgesel yolcu uçakları Bombardier C Series ve Embraer E2 Jet uçaklarına rakip olarak geliştirilen C919'un önümüzdeki yıllarda farklı kapasitede modellerinin de geliştirilmesi hedefleniyor. kendi pazarıyla birlikte bu uçağı dünyada da pazarlayacak. COMAC şirketi bugüne kadar C919 için toplam 570 adet sipariş aldı.

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Çin’in yeni yolcu uçağı C919 ilk uçuşunu yaptı
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