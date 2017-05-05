Çin’in yeni yolcu uçağı C919 ilk uçuşunu yaptı

Amerikan-Fransız ortaklığında üretilen CFM International Leap-1C motorlarına sahip uçak, ilk uçuşunda 3 bin 300 metreye yükseldi; temel kumanda sistemleri test edildi. Yerel saatle 14.00'te havalanan C919'un test ekibinde Kaptan Pilot Cai Jun, İkinci Pilot Wuxi ve Uçuş Mühendisleri Qian Jun, Zhang Da Wei ve Ma Fei görev yaptı.

Boeing 737, Airbus A320 ile bölgesel yolcu uçakları Bombardier C Series ve Embraer E2 Jet uçaklarına rakip olarak geliştirilen C919'un önümüzdeki yıllarda farklı kapasitede modellerinin de geliştirilmesi hedefleniyor. Çin kendi pazarıyla birlikte bu uçağı dünyada da pazarlayacak. COMAC şirketi bugüne kadar C919 için toplam 570 adet sipariş aldı.