Myanmar'da FETÖ bağlantılı okullara terör soruşturması

Frontier Myanmar dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, Myanmar Eğitim Bakanlığı, FETÖ ile irtibatlı olduğu bilinen Horizon International okullarını bakanlıktan izinsiz çalıştığı gerekçesiyle şikayet etti.

Ülke yasalarına göre uluslararası müfredatla ders verdiğinden Eğitim Bakanlığından ruhsat almak zorunda olmayan, yabancı şirket statüsüyle Yatırım ve Şirket Yönetim İdaresine kayıtlı olarak çalışan kurum için yapılan ruhsat şikayetinin okulun FETÖ'yle bağlantısı nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zaw Win, dergiye yaptığı açıklamada Özel Okul Kayıt Yasası kapsamındaki şikayetin arkasında "ulusal güvenliğe" ilişkin kaygılar olduğunu ifade etti.

OKULLARDAN BİRİNDE SİLAH BULUNDU

Myanmar İçişleri Bakanlığınca FETÖ'nün geçen yıl Türkiye'de gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından kurumun "terör bağlantılarının" soruşturulduğunu belirten Zaw, soruşturma ekibinin kuruma bağlı okullardan birinde silah bulduğunu ve Eğitim Bakanlığını bu konuda bilgilendirdiğini anlattı.

İçişleri Bakanlığının soruşturmanın ardından raporunu Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri U Kyaw Tint Swe başkanlığındaki devlet güvenlik komitesine ilettiğini kaydeden Zaw, raporu inceleyen komitenin bakanlığa okul hakkında dava açılması talimatı verdiğini kaydetti.

Zaw, bakanlığın bunun üzerine 28 Nisan'da Yangon'a bağlı Thaketa ilçesi polisine Horizon International hakkında ruhsatsız okul işletmek suçlamasıyla resmi şikayette bulunduğunu belirtti.

''ÖZEL OKUL KAYIT YASASINA TABİ DEĞİL''



Thaketa polisinin kurum hakkındaki incelemeyi sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Myanmar Times gazetesine açıklama yapan bir başka Eğitim Bakanlığı yetkilisi, ulusal seviyede yapılan bir toplantının ardından, eyalet ve bölge teşkilatlarına okullara karşı Özel Okullar Kayıt Yasası kapsamında tedbir almaları yönünde talimat verildiğini aktardı.

Yetkili, uluslararası okulların aslında Özel Okul Kayıt Yasasına tabi olmadığını kaydetti.

Myanmar'da 2000 yılında kurulan, FETÖ ile irtibatlı olduğu bilinen okulların Yangon ve Mandalay'da iki kampüsü, ayrıca Yangon, Mandalay ve başkent Naypidav'da birimleri bulunuyor.