Piri’nin ‘sivil’ yalanı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türki Raportörü Kati Piri'nin "Sur'da 200 sivil öldü" yalanı istihbarat raporuyla çöktü. Batmanlı terörist Cihad Türkan'ın Kandil'de Çiyager, Sur'da Harun, Muşlu terörist Ahmet Gökkaya'nın YPG'de Bawer, Sur'da Reber, Ahmet Gökalp'in ise Sur'da Reber, Kandil'de 'Agit' kod adlarını kullanan üst düzey teröristler olduğu belirlendi. Raporda, Sözde "sivillerden" Çiyager kod adlı teröristin ise elebaşı Murat Karayılan'ın övdüğü militanlar arasında yer aldığı ve Sur'daki çatışmaları koordine eden sözde komutan olduğuna yer verildi.Raporda, sivil denilen öldürülen bazı teröristlerin Kandil'de PKK, Suriye'de ise YPG saflarında çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Teröristlerin hendek kazmak için geldikleri Sur sokaklarında sivil kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafları dikkat çekiyor. Raporda Sur'da 103 gün süren operasyonlarda 400 hendek kapatıldığı, tuzaklanmış 226 barikatın kaldırıldığı, 360 el yapımı patlayıcı ve mayının imha edildiği belirtildi. Operasyonlarda 271 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, 71 güvenlik görevlisinin şehit olduğu bildirildi. HDP'liler, PKK'lı teröristler sözde öz yönetim adı altında Kandil'den ve Suriye'den gelerek kendi belediyelerinin de desteği ile Doğu ve Güneydoğu'daki kentleri adeta harabeye çevirdiği dönemde Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'yi Sur'a getirmişti. Piri 200'den fazla sivilin öldüğünü iddia etmişti.Kandil'dekiörgüt elebaşları tarafından Sur'a gönderilen teröristlerden birinin Batmanlı Cihad Türkan olduğu, Türkan'ın Kandil'de Çiyager, Sur'da ise Harun kod adını kullandığı belirtildi ve fotoğraflarına da yer verildi. Raporda Sur'daki çatışmaları yöneten bu kişinin yardımcılığını ise Muşlu Ahmet Gökkaya'nın yaptığı, Suriye'de YPG saflarında Bawer, Sur'da Reber kod adını kullandığı ifade edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 'Reber' kod adlı Gökkaya'nın cenazesinin dönemin HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın verdiği ambulansla taşındığı da fotoğraflarla yer aldı.