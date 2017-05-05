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Rusya'dan flaş açıklama: Çatışmasızlık anlaşması bu gece yarısı yürürlüğe giriyor
Rusya'dan flaş açıklama: Çatışmasızlık anlaşması bu gece yarısı yürürlüğe giriyor
Giriş Tarihi: 5.5.2017
16:44
Güncelleme Tarihi: 5.5.2017
17:01
Rusya, 'çatışmasızlık anlaşması'nın bu gece yarısı yürürlüğe girdiğini bildirdi.
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Rusya'dan flaş açıklama: Çatışmasızlık anlaşması bu gece yarısı yürürlüğe giriyor
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