"Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri uçuşa kapalı olacak"

Lavrentiev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rus basınına yaptığı açıklamada, "Çatışmasızlık bölgeleri uçuşa kapalı olacak. ABD öncülüğündeki koalisyon (hava) güçlerinin bilgi vererek ya da vermeyerek bu alanlarda faaliyet göstermesi kesinlikle mümkün değil." dedi.

Koalisyon uçaklarının sadece terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik uçuş yapabileceğini belirten Lavrentiev, "Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin muhtırada yer almamasına rağmen bu bölgeler uçuşa kapalı olacak. Garantör ülkeler olarak bunu dikkatlice gözlemleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

''ÇATIŞMASIZLIK BÖLGELERİ'' KONUSUNDA ANLAŞILMIŞTI



Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantıda, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulması konusunda anlaşmıştı.

Astana'da imzalanan muhtırada, Suriye'de muhalifler ve rejim güçleri arasında çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda 4 "çatışmasızlık bölgesi" ve bu bölgelerin sınırları boyunca "güvenlikli bölgeler" kurulması kararlaştırılmıştı.