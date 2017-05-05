"'de çatışmasızlık bölgeleri uçuşa kapalı olacak"

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 5.5.2017 13:45 Güncelleme Tarihi: 5.5.2017 13:48
Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri uçuşa kapalı olacak

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev, Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerinin uçuşlara kapalı olacağını söyledi.

Lavrentiev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rus basınına yaptığı açıklamada, "Çatışmasızlık bölgeleri uçuşa kapalı olacak. öncülüğündeki koalisyon (hava) güçlerinin bilgi vererek ya da vermeyerek bu alanlarda faaliyet göstermesi kesinlikle mümkün değil." dedi.

Koalisyon uçaklarının sadece terör örgütü hedeflerine yönelik uçuş yapabileceğini belirten Lavrentiev, "'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin muhtırada yer almamasına rağmen bu bölgeler uçuşa kapalı olacak. Garantör ülkeler olarak bunu dikkatlice gözlemleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

''ÇATIŞMASIZLIK BÖLGELERİ'' KONUSUNDA ANLAŞILMIŞTI

Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantıda, garantör ülkeler Türkiye, ve , Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulması konusunda anlaşmıştı.

Astana'da imzalanan muhtırada, Suriye'de muhalifler ve rejim güçleri arasında çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda 4 "çatışmasızlık bölgesi" ve bu bölgelerin sınırları boyunca "güvenlikli bölgeler" kurulması kararlaştırılmıştı.

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"Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri uçuşa kapalı olacak"
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