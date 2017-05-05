'ın ilk yurt dışı ziyaretleri belli oldu

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 5.5.2017 10:34
Trump'ın ilk yurt dışı ziyaretleri belli oldu

Başkanı , ilk yurt dışı ziyaretlerini , ve Vatikan'a gerçekleştireceğini açıkladı.

Başkanı , 'da yaptığı konuşmasında, ilk yurt dışı ziyaretlerini Mayıs ayı sonunda sırasıyla 'a, 'e ve Vatikan'a yapacağını belirtti. İsrail'e ziyaretinde , Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüşecek. Trump, ve diğer terörist gruplar tarafından ortaya atılan tehditleri ve bölgesel konuların, İsrail liderleriyle görüşüleceğini söyledi. Daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek olan Trump, İsrail-Filistin arasındaki barışa yönelik konuların ele alınacağını belirtti.
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'ın ilk yurt dışı ziyaretleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz