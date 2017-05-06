de konuşurken fenalaşan Fransız milletvekili öldü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 6.5.2017 10:30
Kürsüde konuşurken fenalaşan Fransız milletvekili öldü

'da iktidardaki Sosyalist Partinin Cote d'Armor milletvekili Corinne Erhel (50), bağımsız cumhurbaşkanı adayı 'a destek toplantısında konuşurken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

France Bleu radyosunun haberine göre, Milletvekili Erhel, 'u desteklemek amacıyla düzenlenen bir toplantıya katıldı.

Erhel, dün akşam gerçekleştirilen salon programının son konuşmacısı olarak ye davet edildi.

Konuşması sırasında fenalaşarak aniden yere yığılan milletvekilinin ilk müdahalesi olay yerinde bulunan iki doktor tarafından yapıldı.

20 DAKİKA KALP MASAJI UYGULANDI

Salonda 20 dakika uygulanan Erhel, daha sonra Saint-Brieuc Hastanesine kaldırıldı. Hastane yönetiminin yaptığı açıklamada ise Corinne Erhel'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Başbakanı Bernard Cazeneuve, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erhel'in inançlı ve sorumluluk sahibi bir parlamenter olduğunu belirterek sevenlerine başsağlığı diledi.

Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Claude Bartolone de bir bildiri yayınlayarak, 2007'den bu yana milletvekili olan ve son olarak mali işler komisyonu üyeliğini yürüten Erhel'i saygıyla andığını belirtti. Bartolone, Erhel'in hayatını toplantı sırasında kaybettiğini de açıkladı.

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Kürsüde konuşurken fenalaşan Fransız milletvekili öldü
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