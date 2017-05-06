'un kampanyası bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 6.5.2017 10:49
Macron'un kampanyası bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı

cumhurbaşkanı adayı Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel 'un kampanyasının bilgisayar korsanlarının hedefi olduğu bildirildi.

'un kampanya merkezinden yapılan açıklamada, "yoğun bir bilgisayar korsanlığı" saldırısının kampanyayı hedef aldığı kaydedildi.

Kampanyadan çalınan gerçek dokümanların sahte dokümanlarla karıştırılarak internette servis edildiği belirtilen açıklamada, bilgisayar korsanlarının pazar günü yapılacak öncesi Macron'a zarar vermek istediği vurgulandı.

ON BİNLERCE E-POSTA ÇALINDI İDDİASI

Macron'un kampanya ekibine ait, içinde mali bilgilerin de bulunduğu on binlerce elektronik postanın çalındığı tahmin ediliyor.

Daha önce de güvenlik şirketi Trend Micro uzmanı Feke Hacquebord, Rusya istihbaratı için çalışan bilgisayar korsanlarının Macron'un kampanyasına saldırı düzenlediğini bildirmiş, olay Macron'un kampanya merkezi yetkililerince de doğrulanmıştı.

Macron, 'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı 'in önünde görünüyor.

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Macron'un kampanyası bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı
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