eski cumhurbaşkanı vefat etti

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 6.5.2017 11:41 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 11:43
Moritanya eski cumhurbaşkanı vefat etti

eski Cumhurbaşkanı Veled Muhammed Fal (65), develerini sularken kalp krizi geçirerek vefa etti.

Veled Muhammed Fal'ın (65) cenaze namazına binlerce lı katıldı. Muhammed Fal siyaseti bıraktıktan sonra ülkenin kuzey doğusundaki Tres errumuz vadisinde develeriyle ilgilenmeye başlamıştı.

Veled Muhammed'in cenaze namazı, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta İbni Abbas Camisinde kılındı. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdul Aziz, bakanlar üst seviye askeri ve polis temsilcileri ve bürokrat ve siyasilerin yanında çok sayı kabile temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Veled Muhammed Fal, başkent Nuakşod'un kuzeyinde Ekridil mezarlığında toprağa verildi.

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Moritanya eski cumhurbaşkanı vefat etti
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