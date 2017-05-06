Nükleere karşı ‘kıyamet uçağı’

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonraki ilk resmi ziyaretlerini 19 Mayıs'ta başlamak üzere sırasıyla Riyad, Kudüs ve Roma'ya yapacak. Ardından da Brüksel ve Sicilya'daki NATO ve G7 zirvelerine katılacak. Trump'ın ilk adresi olan Suudi Arabistan'dan ziyaretle ilgili "İkili zirve, Körfez ülkeleriyle toplantı ve İslam ülkeleri liderleriyle görüşme" olmak üzere 3 zirvenin gerçekleşeceği açıklandı. Trump'ın ziyaretleri öncesinde Başkan'a eşlik etmesi beklenen 'Kıyamet Uçakları' lakaplı uçan karargâhlar da basında geniş yer aldı.Amerikan basını başkanlık uçağı Air Force One'a eşlik eden ve 'Gece Gözcüleri' olarak da anılan bu uçakların yegane görevinin "Nükleer savaş veya ulusal bir acil durum anında başkanı kaçırmak ve ABD başkanının nerede olursa olsun krizi yönetebilmesini sağlamak" olduğunu yazdı. Resmi kayıtları olmayan Boeing 747'den devşirme uçaklar, başkent bombalandığı takdirde başkanı nükleer denizaltılara taşıyabilecek donanımlara sahip. Uçakların siber saldırılara karşı tamamen analog sistemlerle uçuş yapabildiği belirtildi. Yıllık seyahat bütçeleri 100 milyon doların üzerinde olan uçaklardan birinin 24 saat motoru çalışmaya hazır halde bekletildiği ve hızlı biçimde kalkış yaparak irtifa kazanmak için modifiye edildiği öne sürüldü. Yerleri sır gibi saklanan ve zaman zaman Başkan'ın gittiği ülkelerdeki farklı havalimanlarında konuşlandırılan uçaklar Ronald Reagan'ın başkanlık döneminde faaliyete alındı.