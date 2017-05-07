'dan küstah Türkiye açıklaması

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.5.2017 19:03 Güncelleme Tarihi: 7.5.2017 19:04
Belçika'dan küstah Türkiye açıklaması

Almanya'dan sonra Başbakanı Charles Michel de Türkiye'de idam cezasının uygulanmasına ilişkin referandumun yapılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Başbakanı Charles Michel, idam cezası uygulanmasına ilişkin referandumun yapılmasına izin vermeyeceklerini bildirirken, Flaman Bölge Partileri; N-VA,(Nieuw Vlaams Alliantie) CD&V (Christen Democraticsh Vlaams) Open Vld'nin (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) parti sözcüleri ortak bir bildiri yayınladı.

Bildirgede, "İdam cezasının yeniden yerleştirilmesi üzerine yapılacak bir referandumu engellemek ve önlemek için mümkün olan tüm yasal yollara başvuracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan idam cezasını yeniden anayasaya sokmak için referandum düzenlediği taktirde Belçika'da Belçikalı Türklerin oy kullanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Belçika'dan küstah Türkiye açıklaması
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