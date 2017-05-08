Hamas'ın yeni lideri Heniyye'nin ilk ziyareti duygulandırdı

Filistin İslami Direniş Örgütü Hamas'ın yeni vizyon belgesini açıklamasının ardından Siyasi Büro Başkanlığı'nda seçime gidildi.

İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine İsmail Heniyye'nin seçildiği belirtildi.

Hamas yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gazze ile Katar'ın başkenti Doha arasında "video konferans" sistemiyle yapılan seçim sonucu Heniyye, hareketin yeni lideri oldu.

İLK DURAĞI DUYGULANDIRDI

İsmail Haniyye'nin göreve geldikten sonra yapmış olduğu ilk ziyaret ise duygulandırdı.

Haniyye'nin ilk durağı Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in kabri oldu. Haniyye, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in kabri başında dua etti.(Yeni Şafak)