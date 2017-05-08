'dan tehdit: hariç güvenli yer bırakmayız

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 10:52 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 10:55
İran'dan tehdit: Mekke ve Medine hariç güvenli yer bırakmayız

Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Suudi mevkitaşı Muhammed Bin Selman'ın İran'a yönelik kullandığı "Savaşı İran sınırları içine çekmeliyiz"  sözlerine sert tepki göstererek 'ı tehdit etti.

Lübnan merkezli El Minar televizyon kanalına konuşan Dehkan, " yönetiminin 'a karşı aptalca askeri bir eylemde bulunması halinde, bu ülkede kutsal şehirler dışında güvenli yer bırakmayacakları" tehdidinde bulundu.

"Suudi Arabistan, savaşı İran sınırları içine taşıyabilir mi ?" sorusunu değerlendiren Dehkan, "Suudi Arabistan'ın bu işi nasıl yapacağını bilemiyorum. Onları böylesi aptalca bir eylemde bulunmamaları için uyarıyorum, fakat yaparlarsa dışında güvenli yer bırakmayız" diye konuştu.

''İRAN TOPRAKLARINDA YÖNETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİK''

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman, geçen hafta bir televizyon kanalına verdiği röportajda "Savaşın Suudi Arabistan'a ulaşmadan İran toprakları içine yöneltilmesi gerektiğini " söylemişti.

Tahran yönetimi ayrıca Suudi Bakanın bu sözleri üzerine, Suudi Arabistan'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmişti.

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İran'dan tehdit: Mekke ve Medine hariç güvenli yer bırakmayız
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