Demokratik Cumhuriyeti'nde

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 15:33
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde saldırı

Demokratik Cumhuriyeti'nde lı ayrılıkçıların sında 2 askerle 1 sivilin öldüğü belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde görev yapan sözcülerinden Guillaume Njike, AA muhabirine açıklamasında, 'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerine (FDLR) bağlı lı ayrılıkçıların, Kitshanga bölgesinde düzenlediğini ifade etti.

Ordunun saldırıya karşılık vermesiyle taraflar arasında çatışma çıktığını söyleyen Njike, olayda 2 askerle 1 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'ye karşı mücadele yürüten FDLR, Demokratik Cumhuriyeti'ne kaçan Ruandalı Hutuların haklarını savundukları gerekçesiyle 2000'de kurulmuştu. FDLR'nin bazı üyelerinin, Ruanda'da 1994'te yaklaşık 800 bin Tutsi'nin öldürüldüğü soykırımda rol aldığı iddia ediliyor.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde saldırı
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