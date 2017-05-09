Abbas: Trump'ın yakında Filistin topraklarını ziyareti bekleniyor

Mahmud Abbas, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'daki Beytüllahim kentine "yakında yapacağı ziyareti dört gözle beklediklerini" ifade etti.

Söz konusu ziyaretin 23 Mayıs'ta olabileceği belirtiliyor.

Trump'ın Mayıs ayı içerisinde, başkanlığa gelmesinden bu yana yapacağı ilk dış ziyaret kapsamında gideceği ülkeler arasında İsrail de bulunuyor.

''NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM''

Filistin lideri, ABD'nin barış görüşmelerini yeniden başlatma çabaları kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Abbas, "(Trump'a) kendileri ile işbirliğine ve barışın tesisi için kendilerinin desteği altında İsrail Başbakanı ile buluşmaya hazır olduğumuzu ilettik" dedi.





Abbas geçen hafta içerisinde Washington'da Trump ile bir araya gelmişti.

Trump yine geçen hafta içerisinde başkan olarak yapacağı ilk dış ziyarette üç semavi dinin kutsal yerlerinin bulunduğu Suudi Arabistan, İsrail ve Vatikan'a gideceğini açıklamıştı.

Bu seyahatle ilgili açıklama sırasında, Trump'ın kıdemli danışmanlarından biri, başkanın Batı Şeria'ya da uğraması ihtimalini safdışı bırakmamış ancak bunun güvenliğin sağlanmasına ve Abbas'ın barış sürecine yönelik somut adımlar atmasına bağlı olduğunu söylemişti.

Trump, Orta Doğu barış sürecini yeniden başlatmak için yeni yollar geliştirmeye çalışıyor.