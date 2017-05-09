Alçak ile ilgili Avrupa'dan skandal karar

Giriş Tarihi: 9.5.2017 09:53 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 10:02
Alçak pankart ile ilgili Avrupa'dan skandal karar

Avrupa'dan bir skandal karar daha geldi. 'nin kentindeki bir gösteride 'ı başına silah dayalı şekilde gösteren alçak a ilişkin başlatılan soruşturmada, organizatörlerin suçlanmayacağı açıklandı. Söz konusu küstah pankartta "'ı kendi silahıyla öldürün" ifadesi yer alıyordu.

26 Mart'taki protesto gösterisi, AK Parti yetkililerinin Türkiye dışında yaşayan seçmenlere yönelik referandum kampanyası düzenleme taleplerinin tartışma yarattığı dönemde gerçekleşti.

la ilgili harekete geçen Türkiye Dışişleri Bakanlığı gösterinin bölücü terör örgütü tarafından düzenlendiğini açıklamış ve 'nin Büyükelçisi Walter Haffner aracılığıyla yasal işlem yapılması talebini iletmişti.

İsviçreli savcıların, pankartın, ülke yasalarının ihlal edilip edilmediğini araştırdığı açıklanmıştı.

ORGANİZATÖRLER SUÇLANMAYACAK

NZZ gazetesinin haberine göre, Emniyet Müdürü Marc Heeb, söz konusu pankartla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, gösteriyi organize eden kişilerin suçlanmayacağını açıkladı.

Ancak aynı haberde, Bern kenti savcılarının, bireysel bazda, "şiddete teşvik" şüphesi ile soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Savcılık ofisinin, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip belirlenmediği konusunda bir açıklama yapmadığı bilgisi de haberde yer aldı.

ALÇAK PANKART TÜRKİYE'DE DE SORUŞTURULUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İsviçre'deki mitingle ilgili soruşturma başlatmıştı.

'ın konuya ilişkin açıklamasında "Onların sol partileri ve teröristler bir araya gelerek gösteri düzenlediler. İsviçre parlamentosunda kafama silah dayalı halde resmimi astılar" ifadelerini kullanmıştı.(BBC Türkçe)

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Alçak pankart ile ilgili Avrupa'dan skandal karar
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