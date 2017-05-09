Alçak pankart ile ilgili Avrupa'dan skandal karar

26 Mart'taki protesto gösterisi, AK Parti yetkililerinin Türkiye dışında yaşayan seçmenlere yönelik referandum kampanyası düzenleme taleplerinin tartışma yarattığı dönemde gerçekleşti.

Pankartla ilgili harekete geçen Türkiye Dışişleri Bakanlığı gösterinin bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlendiğini açıklamış ve İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner aracılığıyla yasal işlem yapılması talebini iletmişti.

İsviçreli savcıların, pankartın, ülke yasalarının ihlal edilip edilmediğini araştırdığı açıklanmıştı.

ORGANİZATÖRLER SUÇLANMAYACAK



NZZ gazetesinin haberine göre, Bern Emniyet Müdürü Marc Heeb, söz konusu pankartla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, gösteriyi organize eden kişilerin suçlanmayacağını açıkladı.

Ancak aynı haberde, Bern kenti savcılarının, bireysel bazda, "şiddete teşvik" şüphesi ile soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Savcılık ofisinin, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip belirlenmediği konusunda bir açıklama yapmadığı bilgisi de haberde yer aldı.



ALÇAK PANKART TÜRKİYE'DE DE SORUŞTURULUYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İsviçre'deki mitingle ilgili soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamasında "Onların sol partileri ve teröristler bir araya gelerek gösteri düzenlediler. İsviçre parlamentosunda kafama silah dayalı halde resmimi astılar" ifadelerini kullanmıştı.(BBC Türkçe)